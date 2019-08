Baby gang picchia un commerciante per un rimprovero

Casale Monferrato : Baby gang festeggia il compleanno picchiando un uomo : Una baby gang composta da quattro minorenni è stata denunciata dalla polizia a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, con l’accusa di aver aggredito e picchiato con calci e pugni un commerciante di 41 anni a inizio agosto. Nei guai sono finiti tre italiani, un 17enne e due fratelli gemelli 16enni, e un albanese di 16 anni. Il pestaggio sarebbe stato organizzato per vendicare un rimprovero: il negoziante qualche tempo prima, mentre ...

Casal Monferrato - Baby gang picchia commerciante durante festeggiamenti compleanno : quattro minori denunciati : Lo hanno picchiato, spingendolo a terra e sferrandogli ripetutamente calci e pugni, mentre stavano festeggiando un compleanno, poi, dopo alcuni minuti, si sono fermati solo grazie all’intervento di altri giovani. Per questo una baby gang di Casal Monferrato, in provincia di Alessandria, composta da quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni, è stata denunciata dalla polizia con l’accusa di aggressione. Vittima del pestaggio un commerciante ...

Casale Monferrato - Baby gang festeggia il compleanno picchiando un negoziante che li rimprovera : Due gemelli di 16 anni, un coetaneo e un diciassettenne infierisco su un uomo che subisce trauma cranico e frattura di alcune costole

Napoli - immigrati aggrediti ?a sassate da una Babygang : Due immigrati originari del Bangladesh sono stati aggrediti da un gruppo di persone, probabilmente ragazzini, a ridosso del lungomare di Napoli. L'aggressione è avvenuta nella notte tra...

Bologna - Baby gang accoltella un 19enne per rubargli la t-shirt e le scarpe : Un ragazzo di 19 anni di nazionalità romena è stato accoltellato ieri sera in via indipendenza da una baby gang di minorenni gli hanno rubato la maglia e un paio di scarpe.Continua a leggere

Baby gang terrorizza e pesta altri ragazzi nel parco : «Hanno tentato di investire un 14enne per poi aggredirlo» : Veri e propri agguati, in un parco che loro consideravano di loro proprietà, e con aggressioni in venti contro sei. Sono tutti di Foggia, hanno tra i 12 e i 15 anni, i bulli che...

Le Baby gang e le “buone famiglie” : Le baby gang e le “buone famiglie” In quest’estate di afa e nulla, grazie all’arresto dei bastardi che hanno fatto una strage in discoteca con il gas, si riapre l’argomento delle baby gang e del bullismo. Questi adolescenti che delinquono sono “il risultato del berlusconismo”, il sintomo “di un malessere sociale”, la dimostrazione del “degrado della società” e soprattutto – cosa che mi manda ai pazzi – “provengono da buone ...

Baby gang a Foggia accerchia e picchia un 14enne : Foggia, 6 ago. (AdnKronos) - In venti contro sei. Sono tutti di Foggia, hanno tra i 12 e i 15 anni, i bulli che hanno dato vita a una vera e propria guerriglia nel parco San Felice, uno dei più grandi e frequentati giardini di Foggia, nella zona dell'ospedale. Sei ragazzini tra i 14 e i 15 anni sono

"Ha rubato anche l'oro di famiglia". Parla il patrigno di un capo della Baby gang di Corinaldo : “Non ne potevo più, l’ho cacciato di casa: mi ha rubato l’oro di famiglia e nella cassa del negozio. L’ho anche denunciato”. A Parlare al Corriere della Sera è il patrigno di uno dei componenti della banda dello spray di Corinaldo, che la notte fra il 7 e l′8 dicembre causarono la strage della discoteca “Lanterna Azzurra” con l’intento di derubare le persone presenti. Un ...

Ruba in casa di un amico e chiede riscatto : denunciata una Baby gang : Giorgia Baroncini Dopo aver portato via abiti e gioielli da casa di un amico, i ladri gli hanno chiesto un pagamento di 200 euro per restituire la refurtiva Hanno approfittato dell'assenza di un loro amico per entrare in casa sua e portare via tutto. Dopo aver Rubato le chiavi della porta d'ingresso, la baby gang si è introdotta nell'appartamento e ha fatto razzia. Non appena la giovane vittima è rinentrata dalle vacanze, i ladri gli ...

Pordenone - Baby gang vessava coetanei a anche un disabile : il “capo” 15enne in comunità : Il “capo” di una baby gang composta di giovanissimi residenti nella provincia di Pordenone è stato collocato in una comunità in esecuzione di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile. Il ragazzino di 15 anni deve rispondere, assieme a un 16enne, di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita.Continua a leggere

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Baby gang - 2 arresti a Pordenone - 24 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Baby gang, due arresti a Pordenone: fermati due ragazzini di 15 e 16 anni, tutti i dettagli, 24 luglio 2019,

Bersagliavano anche disabile - Polizia sgomina Baby gang a Pordenone : La Polizia di Stato di Pordenone ha sgominato una baby gang che prendeva di mira anche un disabile. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare a carico di un minorenne, indagato con un coetaneo, per i reati di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile hanno accertato che le vittime delle ...

Sgominata Baby gang in Brianza - 4 arresti : Calci, pugni e minacce con coltelli per farsi consegnare denaro e cellulari da ragazzini di eta' compresa tra i 13 e 16 anni: agiva così baby gang