“Sono tornata single E con Flavio Briatore…” Dopo le ‘strane’ voci Elisabetta Gregoraci

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019)e Briatore si divertono insieme a Capri, fra gite in barca e cene. I due ex stanno trascorrendo le vacanze insieme, nonostante il loro matrimonio sia terminato nel 2017.dieci anni insieme, qualche anno faedhanno deciso di separarsi, ma questo non gli ha impedito di avere ottimi rapporti. Per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio, l’ex coppia ha continuato a frequentarsi. In una lunga intervista al settimanale Oggi la conduttrice racconta la sua estate da(la relazione con Francesco Bettuzzi è giunta al capolinea) e il riavvicinamento aBriatore. ”dice di volermi risposare? Lo fa come battuta”, dicenell’intervista a Oggi. E, mettendo a tacere leche parlano di un ritorno di fiamma con l’ex marito Briatore, spiega: ”È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono ...

fragolinarossa8 : RT @NellettaAugust: 'Sono una persona forte. Però a volte ho bisogno che qualcuno mi abbracci e mi dica: Andrà tutto bene.' #Nelletta… - hogwartsquiet : -ta perché per un euro di merda non potevo prendere la vaschetta grande ed ero nervosissima perché mia mamma mi da… - tramontidestate : ti capisco... sono tornata da poco da una località di mare e mi manca tutto di quel posto, soprattutto la casa in c… -