Simon | accuse al Parco | Manca la sicurezza

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Jacopo Granzotto Nel mirino i sentieri vecchi e in disuso. Post di due volontari: ti sei perso nel Paese sbagliato Questa mattina all'ospedale di Sapri ci sarà l'autopsia sulla salma del 27enneGautier. Tutto lascia prevedere la conferma di quanto emerso dall'esame esterno del corpo: il giovane escursionista dovrebbe essere morto per la rottura dell'arteria femorale dopo la rovinosa caduta in un dirupo. Nel frattempo si susseguono i messaggi di cordoglio e scuse alla famiglia dello studente francese che da due anni viveva a Roma e voleva prendere il Dottorato in Storia dell'Arte moderna. «Ci scusi signora Delphine e scusaci te, ma ti sei perso nella nazione sbagliata», recita un messaggio apparso sul profilo Facebook di Alta Prospettiva, azienda che si occupa di produzione di droni. «Usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni - prosegue il post-. La ...

salernosera : Impossibilità di geo-localizzare l'esploratore in difficoltà e soccorsi in ritardo alla base delle dure accuse dei… -