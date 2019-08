Potremo gestire e cancellare i dati che app e siti condividono con Facebook

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una nuova mossa sulla grande scacchiera dei social network. L’ha appena fatta, che annuncia che progressivamente permetterà ai propri iscritti di controllare iche iweb e le appconstesso per motivi pubblicitari. A causa degli scandali sull’uso deipersonali – Cambridge Analytica in primis –è sotto osservazione da tempo. Sta di fatto che, come fanno sapere in una nota Erin Egan, responsabile delle politiche sulla privacy, e David Baser, direttore gestione di prodotto, il social network sta lavorando da diversi mesi su questa funzione che sarà inizialmente disponibile in Irlanda, Corea del Sud e Spagna, e poi in tutto il mondo. Si chiama “Attività fuori da” e “permette di vedere un riepilogo delle app e deiweb che inviano a noi diinformazioni sulle attività dell’utente che, se lo desidera, ...

