Lo smog è associato a depressione e disturbi mentali

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Un legame tra inquinamento atmosferico e malattie neuropsichiatriche come disturbo bipolare e. Lo ha dimostrato uno studio dell’Università di Chicago, pubblicato su ‘Plos Biology’, che suggerisce un “link significativo trae aumento della prevalenza dineuropsichiatrici”. In base all’analisi di una grande mole di dati sulla popolazione di Stati Uniti e Danimarca, i ricercatori hanno riscontrato come “vivere in aree urbane con una scarsa qualità dell’aria, specie nella prima infanzia, in entrambi i Paesi èall’aumento dei tassi di disturbo bipolare e”. Secondo gli autori “queste malattie neurologiche e psichiatriche – così costose in termini finanziari e sociali – sembrano correlate all’ambiente, in particolare alla qualità dell’aria”. Lo studio ...