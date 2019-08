I molti errori di Capitan Ganassa

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La pochade rappresentata ieri sul palco del Senato dovrebbe preoccupare tutti: le alternative – siano esse elezioni anticipate o cambi di maggioranza – promettono tempi grigi e, soprattutto, evidenziano in modo allarmante l’avvitamento, ormai terminale, della crisi del sistema politico italiano. Se la principale novità politica degli ultimi anni, il Movimento cinque stelle, mostra la corda ed espone le proprie intrinseche debolezze (che non voglio riepilogare in questa sede), gli altri partiti non stanno molto meglio. Il Partito Democratico vive una diarchia distruttiva con Renzi che dà le carte nei due rami del Parlamento perché controlla i gruppi parlamentari e Zingaretti che dà le carte al Nazareno perché ha la segreteria del partito. Renzi mira evidentemente a rompere ed a crearsi l’ennesimo “partito del capo” e sta solo prendendo tempo: se si votasse in autunno, l’operazione ...

