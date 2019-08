Vi piacerebbe una Xiaomi Mi Band 4 trasparente? Ecco la watch face che fa al caso vostro

Luca Parmitano in collegamento dallo Spazio : “mi piacerebbe andare sulla Luna - penso che avrò l’età giusta” : A Luca Parmitano piace l’idea di andare sulla Luna e non esclude che un giorno questo sogno possa realizzarsi: l’astronauta siciliano lo ha detto nel primo collegamento della sua missione, Beyond, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo della Scienza ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. “Mi piace l’idea di poter andare un giorno sulla Luna “, ha detto. Non sa, ha aggiunto, se sarà ...

Nomine Ue - Giuseppe Conte : “Mi piacerebbe che ci fosse una donna come presidente della Commissione” : Giuseppe Conte torna a Bruxelles per partecipare al vertice sulle Nomine delle istituzioni europee. Riconfermando che non c'è alcun allineamento dell'Italia con i Paesi Visegrad, ma si tratta di un opposizione a un pacchetto precostituito, il presidente del Consiglio rivendica un portafoglio economico di peso per l'Italia. "L’Europa è a 28, non a due, tre o quattro", afferma. Poi anticipa: "Mi piacerebbe che ci fosse una donna alla guida della ...