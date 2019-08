Renzi | Conti in sicurezza e poi voto | non chiediamo poltrone

Renzi - Luigi Zanda (Pd) a Repubblica : “Aveva promesso di lasciare la politica - ma non l’ha fatto”. E sui conti : “Italia miracolata dall’Ue” : Luigi Zanda auspica un nuovo Pd rispetto alle ultime esperienze di governo. Ai microfoni della Repubblica, il tesoriere Dem ripercorre gli ultimi anni della gestione del partito e detta la sua linea per il rilancio. Lotta alle diseguaglianze, con particolare attenzione al Sud, all’ambiente, all’Europa, ma anche alle grandi infrastrutture come la Tav, intrattenendo rapporti più stretti con le grandi democrazie in funzione ...

Nel Pd è l'ora della resa dei conti : "Epurano i Renziani per fare l'accordo con i 5 Stelle" : Democratici in subbuglio dopo l'apertura di Franceschini al M5s. Renzi: "Gode a prendere schiaffi da Di Maio, è masochismo"...

Autonomia diffeRenziata - i rilievi della Corte dei Conti : Autonomia differenziata, l’intervento della Corte dei Conti (audizione) che analizza la richiesta delle tre regioni dal punto di vista finanziario e costituzionale. Interessanti i rilievi che non potranno essere ignorati dalla politica. Autonomia differenziata, innanzitutto una riforma finanziaria Autonomia differenziata è una riforma non solo culturale o istituzionale. Coinvolge non pochi aspetti finanziari. Quindi le considerazioni ...

Conti pubblici : Renzi - ‘Italia salva da infrazione grazie a nostro Fisco 2.0’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “L’Italia si salva dalla procedura d’infrazione europea (evviva!) grazie soprattutto ai denari che la fatturazione elettronica ha portato nelle casse dello Stato. Non c’è niente da fare: il lavoro sul Fisco 2.0 pensato alla Leopolda e realizzato con il nostro Governo sta facendo la differenza”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“è il principio del pagare tutti, pagare ...

La Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale : La Corte dei Conti della Toscana ha condannato in primo grado Matteo Renzi a pagare 15mila euro per danno erariale, nonostante la richiesta di archiviazione da parte della procura di Firenze (cioè l’accusa). I fatti risalgono al 2005, quando l’ex presidente del Consiglio era

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti : quegli “aumenti di spesa” da presidente di provincia e sindaco : Il provvedimento di condanna sta tutto in tre parole: “aumento di spesa”. È per questo motivo che mercoledì la Corte dei Conti della Toscana ha condannato Matteo Renzi a pagare 15 mila euro per un danno erariale relativo al 2006 quando l’ex premier era presidente della provincia di Firenze. Secondo i giudici contabili Renzi avrebbe nominato quattro direttori generali al posto di uno, provocando così un danno complessivo all’ente pari a 125mila ...

Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti I giudici contabili della Toscana hanno fissato in 15mila euro il danno erariale della nomina di un collegio di direzione provinciale invece di un singolo dg. I fatti risalgono al 2005, quando l'ex premier era presidente di Provincia. Difesa: "Faremo appello, ...

Matteo Renzi condannato dalla Corte dei Conti : dovrà versare 15mila euro per danno erariale : L'ex Presidente del Consiglio condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale: i fatti risalgono al 2005 quando era presidente della Provincia di Firenze. Secondo i magistrati contabili, Matteo Renzi avrebbe causato un danno alle casse dello Stato scegliendo di nominare un collegio di direzione generale invece di un singolo direttore generale.Continua a leggere