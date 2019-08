“Lo hanno fatto a nostro figlio” Alessandro Di Battista | è successo in autogrill

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Quando per attaccare un politico si sceglie di colpirlo nella parte più intima come la famiglia la mossa è sempre sbagliata, subdola e infima. Èa tanti, l’ultimo in ordine di tempo, èDi, uno dei leader insieme a Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Èad una sosta inquando l’ex parlamentare, in compagnia della compagna Sahra Lahouasnia e del figlio Andrea è stato insultato da una passante. Lo ha raccontato direttamente su Instagram la coppia, che dopo aver passato una settimana di vacanza in Trentino, stava facendo ritorno a Roma. All’altezza di Verona Sud arriva la prima sosta ined è qui che Sahra, mentre era in fila alla cassa per pagare un caffè, è stata insultata da una signora. A dire il vero l’obiettivo delle parole era il figlioletto Andrea, che a settembre compirà due anni. I genitori sono rimasti allibiti. Continua a ...

