Crisi | Salvini | “Sospetto inciucio Pd e M5s da quando hanno votato insieme Ursula”

Crisi di governo - Matteo Salvini è uscito dalla sua bolla : e qui fuori vale poco : Un discorso sconclusionato e inconcludente quello di Salvini oggi in Senato: ha dimostrato che fuori dal suo tifo dei suoi social il ministro dell'interno deve fare i conti con la realtà. E la realtà è molto diversa da una foto con un panino o qualche slogan buttato a casaccio. In Parlamento no, non funziona.Continua a leggere

Crisi di governo - Grasso : “Salvini pentito : ha capito che pieni poteri li ha solo al Papeete” : Stiamo affrontando questo dibattito oggi perché il senatore Salvini, incredibilmente ancora ministro, perché il potere è più forte della dignità, ha dichiarato finita l’esperienza di governo. Pentendosene poi amaramente quando ha capito che i pieni poteri li ha forse al Papeete ma non in Parlamento”. Così il presidente di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, è intervenuto a Palazzo Madama, sottolineando che poi il leader della Lega è ...

Crisi - Morra a Salvini : “Il rosario in Calabria è un messaggio alla ‘ndrangheta” : “Matteo Salvini dopo che l’8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi che bisognava interrompere l’esperienza di governo ha avviato un tour, non un pellegrinaggio, incontrando cittadini, venendo contestato, ma soprattutto ostentando il rosario. Ora in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c’è il santuario cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi significa mandare messaggi che uomini di Stato, ...

Crisi - rubli e simboli religiosi : tutti gli attacchi di Conte a Salvini. Lui : “Sbagli amico mio” : Dopo il voto delle Europee Salvini “ha posto in essere un progressivo distacco dall’azione di governo. Operazione che lo ha distratto dai suoi stessi compiti istituzionali”. A queste parole dette in aula da Giuseppe Conte, Salvini gli dice: “Su questo sbagli amico mio”, “mi parlerai dopo” replica il presidente del Consiglio e Salvini ribadisce: “su questo sbagli”. Altre scintille tra Conte e ...

Crisi di Governo : Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” : Crisi di Governo: Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” Matteo Salvini è tra i principali protagonisti dell’attuale fase politica. La Crisi di Governo è una conseguenza della sua azione per certi versi inaspettata. Il segretario della Lega, dopo il voto sulla Tav che ha marcato la differenza di posizione tra i 5 Stelle e la stessa Lega, ha chiesto il ritorno alle urne per poter ridare la parola agli ...

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Crisi di governo sui social - De Falco diventa virale. E lo spin doctor di Salvini scrive : “Dal Capitano discorso stratosferico” : “Cade il governo M5S/Lega, uno dei peggiori della Repubblica. Da Conte un discorso molto netto contro Salvini. Una valanga tardiva di sassolini dalle scarpe”. L’ex premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter le dimissioni del presidente del Consiglio, che nel suo discorso al Senato ha aspramente criticato il ministro dell’Interno, dalla “carenza di cultura istituzionale” fino alla decisione di avere anteposto a ...

Crisi - Salvini al M5s : “Taglio dei parlamentari e poi voto”. Di Maio : “Non ci posso credere” : Durante il suo intervento in Senato Matteo Salvini si è rivolto direttamente a Luigi Di Maio: ”Si taglino i parlamentari e poi si vada al votare” ha detto il leader della Lega. Il vicepremier, seduto accanto a Giuseppe Conte, ha espresso il proprio stupore di fronte alla proposta del leghista: “Non ci posso credere” ha detto scuotendo la testa L'articolo Crisi, Salvini al M5s: “Taglio dei parlamentari e poi ...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini Crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - Salvini a Conte : "Questa è una balla" : Mentre il premier Conte parla Salvini al suo fianco scuote il capo e commenta: "Questa è una balla proprio". Conte gli...

Crisi - Renzi a Salvini : “Ha fatto governo con il 17% - non con il 51”. Rivedi l’intervento integrale : “Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Siamo felici che l’esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori” ha ...

Conte si dimette : «Il governo finisce qui - salirò al Colle. Da Salvini Crisi per interessi personali e di partito» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...