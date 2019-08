Alba Parietti contro Oppini | ' Non mi piace essere descritta come non sono | una facile'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019)ha espresso la sua profonda delusione nei confronti dell'ex marito Franco. In una recente intervista, l'ex componente de 'I Gatti di Vicolo Miracoli' ha raccontato la loro storia in un modo che la showgirl non ha digerito, tanto da farle scrivere un lungo post per sfogarsi. La versione differente di Franco che ha feritoe lo sfogo sui social La coppia è separata da anni, ma ha un rapporto solido, sancito anche dalla condivisione di un figlio (Francesco). Alla, però, non è proprio andata giù l'intervista che il suo ex marito ha rilasciato a Quotidiano.net e ha deciso di condividere pubblicamente la sua rabbia. Con una lettera sui social network ha rimproverato l'ex consorte di aver dato una versione inesatta della loro conoscenza, facendola apparireuna donnaha raccontato di aver conosciutoa teatro, ma di averla ...

zazoomnews : Alba Parietti contro lex marito Franco Oppini: «Non mi piace essere decritta come una facile». - #Parietti #contro… - zazoomblog : Alba Parietti contro lex marito Franco Oppini: «Non mi piace essere decritta come una facile». - #Parietti #contro… - zazoomblog : ALBA PARIETTI CONTRO FRANCO OPPINI- Ada Alberti Non potrebbe mai parlare male di te - #PARIETTI #CONTRO #FRANCO… -