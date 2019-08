Batman | Arkham | spuntano in rete informazioni e concept art del sequel cancellato

Il film di Batman con Ben Affleck come Batman : Arkham Asylum? : L'universo cinematografico DC indubbiamente non ha ottenuto il successo di quello Marvel ma sta cercando di trovare la propria strada anche attraverso progetti diversi e standalone che vogliono proporre una spiccata autorialità (il film su Joker con Joaquin Phoenix è un chiaro esempio di questo tentativo). Non sappiamo se il Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson seguirà questa strada ma abbiamo dei dettagli su quello ...

Gli sviluppatori di Batman Arkham Origins confermano di essere al lavoro su un gioco DC : Come forse ricorderete, Warner Bros Montreal è il team dietro a Batman: Arkham Origins, e se finora non abbiamo sentito molto parlare dei prossimi progetti dello studio, proprio in questi giorni è spuntata una notizia interessante.Sembrerebbe infatti che gli sviluppatori siano alle prese con nuovo progetto dedicato all'universo DC Comics, una possibilità che ovviamente apre a scenari estremamente interessanti.A confermare il fatto che il team ...

Spider-Man supera Batman : Arkham City e diventa il videogioco di supereroi più venduto negli USA : Lo scorso anno Spider-Man si è rivelato un enorme successo per Sony. Con il suo brillante gameplay e il combattimento fluido è stato amato da quasi tutti coloro che lo hanno giocato, e questo, combinato con il fatto che si basava su una delle proprietà più immediatamente riconoscibili al mondo attraverso tutti i media, ha portato il gioco ad ottenere vendite impressionanti.In precedenza il punto di riferimento per un buon gioco di supereroi era ...

Batman Arkham Collection Steelbook Edition arriverà a settembre in Europa : A quanto pare, molto presto otterremo una nuova Collection di Batman Arkham, riporta VG247.In seguito alle notizie trapelate nella giornata di ieri, il responsabile marketing di Rocksteady, Gaz Deaves, ha ora confermato che Batman Arkham Collection Steelbook Edition è reale e arriverà in Europa a settembre, come suggerito da Amazon UK.Questo segna anche la prima volta che la skin Earth 2 Dark Knight, inclusa come parte del pacchetto, sarà ...

Amazon UK avrebbe svelato Batman Arkham Collection Steelbook Edition : Batman Arkham Collection Steelbook Edition per PlayStation 4 e Xbox One è comparsa sulle pagine di Amazon UK, riporta Eurogamer.net.Previsto per la pubblicazione il 6 settembre 2019, la collezione - che deve ancora essere formalmente annunciata per sistemi di generazione attuale - includerà Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. La Collection non dovrebbe includere Batman: Arkham Origins."La Collection Batman: Arkham ...