A settembre i contenuti YouTube Originals saranno disponibili anche per i non abbonati

Path of Exile : la prossima espansione in arrivo a settembre apporterà modifiche a vecchi contenuti : Dopo aver pubblicato recentemente l'ultima espansione di Path of Exile chiamata Legion, sembra che lo studio di sviluppo Grinding Gear Games sia in procinto di pubblicare nuovi contenuti a settembre.In un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, il team ha pianificato di voler annunciare la nuova espansione intorno al 20 agosto. Sebbene Grinding Gear Games non abbia svelato molto su questo update, sappiamo che verrà implementata una nuova ...