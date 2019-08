Fugge in scooter ad alt Carabinieri ma va a sbattere contro auto della Polizia 

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Poco dopo aver rubato uno125 un 52 enne romano (con precedenti penali) si è visto alzare davanti, in via Pietro Bembo, a Primavalle, la paletta deiimpegnati in un posto dillo. Ma, invece di fermarsi, l'uomo ha accelerato puntando il militare e andando acon il parabrezza propriola paletta che gli aveva intimato l'alt. La pattuglia del posto di blocco,StazioneRoma Montespaccato, assieme ad una gazzella del Nucleo Radiomobile di Roma, sono partite all'inseguimento dello. Il fuggitivo ha effettuato una serie di manovre pericolose, imboccando varie strademano, tra cui anche via Boccea, fino ad arrivare in via Pasquale II dove ha incrociato un'civetta del Commissariato di Polizia di Stato di Roma Primavalle. Anche gli agentiPs hanno intimato l'alt con la paletta, ma l'uomo innel frattempo è ...

