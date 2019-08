Addio a Peter Fonda | l’indimenticabile protagonista di Easy Rider

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 17 agosto 2019) È morto nella sera del 16 agosto a 79 annidi, a seguito di complicazioni respiratorie dovute al cancro ai polmoni che l’aveva tormentato in questi ultimi mesi. Sua moglie Parky ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia: "In uno dei momenti più tristi della nostra vita, non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il dolore nei nostri cuori. E, mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e gentile, desideriamo anche che tutti celebrino il suo spirito indomito e l'amore per la vita. In onore di, per favore, alza un bicchiere alla libertà”.apparteneva a una delle grandi famiglie cinematografiche della storia di Hollywood, figlio del leggendario Henry, padre di Bridget e fratello di Jane, che l’ha subito ricordato così: “Sono molto triste. Era il mio fratellino dal ...

MediasetTgcom24 : Usa, addio a Peter Fonda: la star di 'Easy Rider' aveva 79 anni #PeterFonda - Corriere : Peter Fonda, morto a 76 anni il «ribelle» di Easy Rider - SkyTG24 : Addio Peter Fonda, con Easy Rider ha segnato una generazione: le foto iconiche -