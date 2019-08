Grazia Di Michele | «Pensavo fosse un ponte | e invece è una ruota»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2019) Un romanzo, Apollonia, più autobiografico di quanto si possa immaginare, e un disco, Sante bambole puttane, il suo quindicesimo in studio. Un debutto, e la conferma di un talento coerente e testardo.Ditorna sulle scene per raccontare, ancora una volta, l’universo femminile. Non è una favola quella delle donne multitasking. «In più, contemporaneamente, ho curato anche una rassegna di 18 concerti. E, poi, insegno nelle scuole». Che cosa è nato prima? «Il libro. Ho tradotto in canzone Apollonia quando ho immaginato il disco come una raccolta di 10 ritratti femminili». Tutte donne reali? «Quasi. Habi, la kamikaze che si è fatta esplodere in Israele. Zelda, la moglie di Francis Scott Fitzgerald. Amina, che parte dall’Africa su un barcone. O Lora, che vive in una vetrina ad Amsterdam. La fantasia trova una chiave poetica in quello che, altrimenti, sarebbe un resoconto ...

