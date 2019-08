Basket | parla Sacchetti dopo la sconfitta con la Grecia | “Queste partite ci servono per

Fonte : oasport

(Di venerdì 16 agosto 2019) Arriva la primache fa male per la Nazionale italiana di, in pieno periodo di preparazione verso l’appuntamento dell’anno, i Mondiali in Cina. Gli azzurri sono stati travolti dallaguidata da un fenomenale Giannis Antetokounmpo nella prima giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene: 83-63 il risultato che non ammette repliche. Delusione, ma anche parole di consapevolezza per il ct degli azzurri Meo: “Sono queste leche ciper migliorare. Conoscevamo il loro potere fisico e sapevamo che sarebbe stata dura affrontarli, soprattutto in casa loro. Abbiamo sbagliato molto ma ho visto sprazzi di buon atteggiamento soprattutto quando la partita poteva sfuggirci di mano in maniera fragorosa”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

ale95italy : 5 giorni fa dopo aver vinto contro nazionali in sciopero eravamo fichissimi e bravissimi. Oggi che dopo 3/4 siamo s… - DaniloCrovo : RT @parallelecinico: 'ore 13.45: la tv in mensa viene girata su Studio Sport. Un servizio parla dell’ennesima sconfitta di LeBron James con… - simonecrovo : RT @parallelecinico: 'ore 13.45: la tv in mensa viene girata su Studio Sport. Un servizio parla dell’ennesima sconfitta di LeBron James con… -