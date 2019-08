Verstappen | “Non mi interessa il compagno di squadra”

F1 - Max Verstappen : “Non mi interessa chi sia il mio compagno di squadra” : È di ieri la clamorosa notizia del cambio di seconda guida per la Red Bull: uno scambio con la Toro Rosso, Pierre Gasly passa nella casa italiana e l’anglo-thailandese Alexander Albon arriva in quella austriaca. Una scelta dovuta agli scarsi risultati del transalpino, con il neo arrivato che sembra pronto e concentrato per lavorare al meglio sulla macchina. Fanno scalpore le parole del capitano Red Bull Max Verstappen in ...

Formula 1 - Max Verstappen non si monta la testa : “non penso al Mondiale - lotterò gara per gara” : Il pilota olandese ha parlato dopo la vittoria ottenuta in Germania, sottolineando come non cambi nulla in ottica Mondiale Seconda vittoria stagionale per Max Verstappen, che bissa il successo ottenuto in Austria con il trionfo di oggi in Germania. Il pilota olandese non sbaglia nulla, azzeccando tutte le scelte e tagliando per primo il traguardo davanti a Vettel e Kvyat. Photo4/LaPresse Interrogato nel post gara sulla sua prestazione, Mad ...

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

Formula 1 – Leclerc - il sogno di diventare campione del mondo e i duelli con Verstappen : “non vedo l’ora di altri ruota a ruota con lui” : Charles Leclerc sogna ad occhi aperti: le parole del giovane monegasco della Ferrari sul titolo di campione del mondo e sulla rivalità con Verstappen E’ tutto pronto ad Hockenheim per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes cercherà di confermarsi leader indiscussa nella sua seconda gara di casa, ma dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel a caccia di riscatto dopo la delusione dello scorso anno e gli ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

F1 - Mattia Binotto blinda Vettel e Leclerc : “Non cambieremo piloti per il 2020 - nessun interesse per Verstappen” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha blindato Sebastian Vettel e Charles Leclerc per la prossima stagione. Nel 2020 saranno sempre il tedesco e il monegasco a guidare le due Rosse nel Mondiale di Formula Uno, la Scuderia di Maranello ha smentito dunque un potenziale interessamento per Max Verstappen soprattutto dopo quanto successo domenica nel GP d’Austria con l’ormai celeberrimo contatto tra l’olandese e Leclerc ...

Formula 1 – Le folate di vento e i dubbi sui rivali - Verstappen sincero dopo le FP2 : “non sappiamo quanto abbiano usato il motore” : Verstappen rimane fiducioso e concentrato anche dopo l’incidente nelle Fp2 a Spielberg: le parole dell’olandese della Red Bull al termine della prima giornata di prove del Gp d’Austria Nono tempo oggi pomeriggio a Spielberg per Max Verstappen, nelle seconde prove libere del Gp d’Austria, al termine delle quali è il nome di Leclerc a spiccare in vetta alla classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha ...

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Non penso che potrò ripetermi al Red Bull Ring. Sul futuro…” : Max Verstappen è apparso concentrato e realista nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno. Per il portacolori della Red Bull, com’è ben noto, si correrà sul circuito di casa della scuderia di Milton Keynes (o quantomeno del suo munifico sponsor), per cui ci terrà a fare bene in maniera particolare. Un anno fa, anche per merito del doppio ritiro delle Mercedes, il ...