Sesso | un vaccino per combattere l’infezione sessuale più diffusa al mondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Sta dando risultati positivi un, ancora sperimentale, contro la clamidia: l’infezione batterica a trasmissionepiùal. Secondo l’Organizazione mondiale della sanità (Oms), nel 2016 ci sono stati (tra uomini e donne tra 15 e 49 anni d’età) 127 milioni di nuovi casi di clamidia, 87 milioni di gonorrea, 6,3 milioni di sifilide. I programmi di screening nazionali e trattamenti antibiotici non sono riusciti a ridurre l’incidenza della clamidia e finora nessunè stato testato in studi clinici. Uno studio, realizzato con il contributo della Commissione Europea e The Innovation Fund Denmark, e pubblicato su ‘Lancet Infectious Diseases’, ha valutato in un trial di fase I la sicurezza sull’uomo di un nuovoanti-clamidia (CTH522). Dai primi risultati “appare essere sicuro e ben tollerato”, ...