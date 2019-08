Coppa Italia in trasferta per Genoa e Samp tra Chiavari e Crotone

Diretta Paganese Avellino/ Streaming video e tv : risultato Coppa Italia Serie C : Diretta Paganese Avellino: info Streaming video e tv della partita, oggi 14 agosto per il secondo turno dei gironi per la Coppa Italia Serie C.

Diretta ArzignanoChiampo Modena/ Streaming video tv : anticipo Coppa Italia Serie C : Diretta ArzignanoChiampo Modena: info Streaming video e tv della partita, oggi per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Brescia - niente Rigamonti : contro il Perugia in Coppa Italia si giocherà al Curi : niente ‘Rigamonti’, la sfida di Coppa Italia tra Brescia e Perugia si giocherà domenica allo stadio ‘Curi’, impianto di casa degli umbri. Data l’indisponibilità del ‘Rigamonti’, in fase di ristrutturazione, e andati a vuoto i tentativi di reperire uno stadio neutro, l’unica soluzione rimasta prevede infatti l’inversione di campo. “Nonostante il nostro impegno, le autorità ...

Coppa Italia - date e orari partite terzo turno : due gare su Rai Sport : Coppa Italia – Attraverso un comunicato, la Lega ha reso noto date e orari delle partite del terzo turno eliminatorio: due gare saranno trasmesse in chiaro, su Rai Sport. Ecco il programma completo. PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00 SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45 HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30 EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30 FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai ...

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : due turni a Bassoli : Dopo le gare di Coppa Italia di ieri sera, ecco le decisioni del giudice sportivo. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FERALPISALO’ a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa cinque minuti. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA Bassoli Alessandro (Pordenone): per avere, al 48° del secondo tempo, ...

Video/ Empoli Reggina - 2-1 - : gol e highlights - avanzano i toscani - Coppa Italia - : Video Empoli Reggina, 2-1,: gol e highlights della partita al Castellani, avanzano i toscani nel secondo turno di Coppa Italia 2019-2020.

Serie C - Ghirelli si complimenta con le sei squadre che hanno passato il turno in Coppa Italia : “Carpi, Feralpisalò, Imolese, Monza, Monopoli e Sudtirol, sei nostri club a cui ho scritto al termine delle partite. Mi sono complimentato per il passaggio del turno in Coppa Italia, affrontando squadre che militano in Serie B. Sei club che sono un’ulteriore dimostrazione della validità tecnica della C. Da sottolineare che quattro club sono del girone B, confermando la forza di quel girone“. Questa la nota del presidente ...

Lecce - via libera per lo stadio : sarà agibile per la Coppa Italia : Sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza allo stadio di Via del Mare di Lecce per verificare gli interventi di adeguamento e le condizioni di agibilità della struttura, alla luce degli interventi di restyling in vista del prossimo campionato di serie A. La Commissione ha rideterminato la capienza massima autorizzata in 31.533 spettatori, alla luce della […] L'articolo Lecce, via libera per lo stadio: sarà agibile per la Coppa ...

SuperCoppa Europea - invito speciale della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Italia disperatamente a caccia del pass olimpico nel trap maschile : Ritorna la Coppa del Mondo di Tiro a volo ed ecco che si ritorna a parlare di Olimpiadi di Tokyo 2020: a Lahti, in Finlandia, la quarta ed ultima tappa del circuito maggiore è una delle tre manifestazioni che metteranno ancora in palio i pass per i Giochi del prossimo anno, che all’Italia interessano da vicino per quanto concerne il trap maschile, dove gli azzurri non hanno ancora ottenuto neppure un qualificato alla gara nipponica dei due ...