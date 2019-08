Vecchioni canta Bella Ciao | viene fischiato | il Sindaco | ' Vergonati | professionalità zero'

L’Aquila - Roberto Vecchioni canta “Bella Ciao” in piazza e il sindaco leghista attacca : “È propaganda politica di basso livello” : “Bella Ciao” per il sindaco leghista di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Simone Angelosante, è “propaganda politica di basso livello”. Così, come riporta il quotidiano Il Centro, il primo cittadino ha commentato l’esibizione di Roberto Vecchioni, scagliandosi contro il cantante milanese che lo scorso weekend si è esibito per la Festa dei Santi Patroni, riempendo la piazza principale del paese e intonando, ...

