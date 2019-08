Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Thomas è il nome del progetto finanziato dalla Commissione Europea per creare ambienti di lavoro in cui operano moltiautonomi, mobili,di, percepire l’ambiente che li circonda e, mediante il ragionamento, cooperare tra loro e con altre risorse di produzione, compresi gli esseri umani. I ricercatori di Grecia, Francia, Germania, Spagna e Lussemburgo hanno tempo fino al 2020 per concretizzare un’idea che sarà indispensabile nel medio periodo: fare in modo che icollaborino. Si parte dall’assunto che nelle fabbriche e nei poli produttivi la presenza di bracciici e sistemi automatizzati di produzione sarà sempre più massiva. Il problema è che il personale umano collabora, iindustriali sono piuttosto limitati nelle lorotà, quindi non lo fanno. Con il progetto Thomas, i ricercatori dovranno creare una sede produttiva ...

Cascavel47 : Officina industriale 2.0 con i robot intelligenti capaci di collaborare e gestire eventi imprevisti… -