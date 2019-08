DayZ | tutte le versioni mondiali del gioco verranno modificate in modo da renderlo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Qualche giorno fa vi avevamo detto cheattualmente già disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, è stato bannato dall'Australia in quanto al suo interno vi sono evidenti riferimenti a droghe.Ora lo studio di sviluppo Bohemia Interactive ha deciso di voler modificarele copie delpresenti in tutto il mondo indadisponibile anche in Australia."Non vogliamo separare i giocatori australiani dal resto del mondo" si legge in una dichiarazione. "Al momento stiamo modificando la versione globale diinche possa essere accettato in tutti gli stati. Il nostro obiettivo è di mantenere l'autentico gameplay, diche i giocatori non siano influenzati da questo cambiamento".Leggi altro...

