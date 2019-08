Hilary Swank | Il mio Oscar è stato lavorare con Clint

Svelati trama - cast e personaggi di Away di Netflix - la serie con Hilary Swank in missione su Marte : Tra i progetti più ambiziosi della piattaforma per il 2020, Away di Netflix si presenta con un cast di tutto rispetto capitanato da Hilary Swank e Josh Charles. Away è la storia di Emma Green, un'astronauta americana che deve trascurare suo marito e sua figlia adolescente per guidare una squadra spaziale internazionale che intraprende una missione insidiosa, il primo approdo umano su Marte. Non solo una serie su missioni spaziali e ...

Hilary Swank : «Lavorando duro si può ottenere tutto» : Hilary Swank, in missione a LocarnoHilary Swank, in missione a LocarnoHilary Swank, in missione a LocarnoHilary Swank, in missione a LocarnoHilary Swank, in missione a LocarnoHilary Swank, in missione a LocarnoMinuta, abito nero, capelli lunghi sulle spalle: chili di muscoli e rabbia separano la pugile Oscar di Million Dollar Baby dalla sorridente vincitrice del Leopard Club Award al festival del cinema di Locarno. Eppure, quindici anni dopo ...