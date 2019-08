Esodo da bollino rosso - rallentamenti verso Sud : Roma, 11 ago. – (AdnKronos) – Traffico sostenuto in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti più significativi sull’A1 e sulla A14 verso Sud. E’ quanto fa sapere Viabilità Italia riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico in questa giornata da ‘bollino rosso’. ...

Traffico Autostrade in tempo reale : oggi bollino nero/ Esodo Ferragosto - la viabilità : Traffico Autostrade, anche oggi domenica 11 agosto 2019 bollino nero: da monitorare la situazione della A1 e della A4, viabilità e ultime notizie.

TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE : BOLLINO NERO/ Esodo Ferragosto - code su A1 e A9 : TRAFFICO AUTOSTRADE oggi 10 agosto e domani 11 agosto: weekend da BOLLINO NERO con code chilometriche, le previsioni e le ultime notizie.

Vacanze : su A58-TEEM Esodo estivo senza bollino nero e con lo sconto sui pedaggi : Su A58-TEEM l’ultimo grande esodo estivo in atto dall’alba non è incominciato, come lungo il 90% delle altre Arterie italiane, con il Mercurio (pianeta dei viaggi) contro del bollino nero, che, per l’intero fine settimana, scandirà gli incolonnamenti di massa, ma sotto il segno del risparmio. La Concessionaria dell’Autostrada taglia-file riconosce, infatti, a tutti gli utenti dotati di Telepass (l’89% della clientela) uno sconto-vacanza sui ...

Esodo estivo 2019 - Anas : si avvia alla conclusione il weekend da bollino rosso : È positivo il bilancio del weekend di Esodo estivo di questo primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero nella giornata di ieri e rosso in quella di oggi, sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane). Nonostante l’aumento dei flussi di traffico, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità. Nel pomeriggio di venerdì e per ...

Esodo estivo - domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane. Possibili code anche per sciopero lavoratori autostrade : domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane. Per chi si mette in viaggio in queste ore, l’Esodo estivo e lo sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali ha provocato diversi rallentamenti: traffico sostenuto in uscita dalle grandi città del nord, con rallentamenti significativi sull’A1 e sulla A14 verso sud. Altre Possibili code potrebbero registrarsi alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero ...

Vacanze - Esodo : domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane : Continua il monitoraggio del traffico da parte di Viabilità Italia. Traffico intenso su tutta la rete autostradale soprattutto nelle direttrici nord-sud e ovest-est. E’ in atto dalle ore 7 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto. Di seguito la situazione ...

Traffico autostrade oggi 4 agosto 2019/ Previsioni viabilità : Esodo da bollino rosso : Traffico autostrade oggi 4 agosto 2019: le Previsioni sulla viabilità e le ultime notizie sull'esodo da bollino rosso nella giornata odierna.

Sciopero dei casellanti e dei turnisti del 4 e 5 agosto : bollino nero nell'Esodo estivo : Le sigle sindacali Flit Cgil, Flit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti confermano lo Sciopero dei casellanti e dei turnisti previsto per il prossimo 4 e 5 agosto, in simultaneità con il primo esodo per le vacanze estive. Lo Sciopero durerà in tutto 12 ore e verrà distribuito in tre diverse fasce orarie:...Continua a leggere

Sciopero dei casellanti autostradali - bollino nero sull'Esodo estivo | Incognita maltempo : Alle barriere c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass, con la possibilità che si formino lunghe code. Domenica 4 agosto l'agitazione è prevista dalle 10 alle 14 e dalle 18 fino alle 2 del lunedì mattina.

Esodo da bollino nero - sciopero dei casellanti sulle autostrade : Esodo da bollino nero, sciopero dei casellanti sulle autostrade L'Esodo estivo sarà intenso soprattutto domenica. Alle barriere autostradali c'è il rischio che il 4 agosto siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass con conseguente rallentamento dei veicoli Parole chiave: ...

Maltempo e sciopero dei casellanti - Esodo da bollino nero : Maltempo e sciopero dei casellanti, esodo da bollino nero Maltempo e sciopero dei casellanti incombono sull'esodo estivo che sarà intenso soprattutto domenica. Alle barriere autostradali c'è il rischio che il 4 agosto siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass con conseguente rallentamento dei ...

Esodo estivo - fine settimana da bollino nero per le strade italiane : fine settimana da bollino nero per la rete autostradale italiana. In aumento le auto in uscita dalle grandi città del nord e dirette al Sud

Maltempo e sciopero dei casellanti : bollino nero sul primo weekend di Esodo : Domenica 4 e lunedì 5 i lavoratori di autostrade e trafori incroceranno le braccia, ma non si passerà gratis: i flussi potrebbero essere dirottati verso le porte automatizzate