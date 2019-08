M5s all' attacco | dopo il tradimento il nemico numero uno è Salvini

È il taglio dei parlamentari il cavallo di battaglia M5s per le elezioni : "Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi. Noi invece pensiamo che ci siano numeri più importanti da guardare: quelli relativi alle persone che ora hanno un lavoro stabile, quelli sulle redistribuzioni di migranti, le persone aiutate con quota 100 o dei vecchi dinosauri che non prendono più il vitalizio grazie a ...

Crisi - Fiano (Pd) : “Salvini l’ha studiata bene per evitare di rispondere su Moscopoli e i rubli. Alleanza con M5s? Per il momento la escludo” : “Quello che succederà dopo un’eventuale caduta del governo è nelle mani del presidente della Repubblica, in cui noi riponiamo la nostra totale fiducia. Dopodiché, penso che una futura elezione che dovesse vedere una vittoria univoca di Matteo Salvini sarebbe un pericolo per questo Paese. C’è un’unica possibile alternativa al ritorno della destra al potere, ed è il Partito Democratico”. Così Emanuele Fiano, deputato ...

Reddito di cittadinanza - cosa succederà? Alla Lega i fondi fanno gola - M5s avverte : «Non si toccano» : ROMA Matteo Salvini, l?ha spiegato nel secondo vertice al Viminale, con le parti sociali martedì scorso: «Il Reddito di cittadinanza ha contribuito a far aumentare la mancanza di...

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5s : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Alleanza Pd-M5s per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

I 17 mesi dell’Italia giallo-verde - dal contratto Lega-M5s alla crisi di governo : la video-scheda : Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. La Lega quadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s e Lega così lontani prima del voto trovano una sintesi nel “contratto”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. ...

Ufficiale - Salvini ha aperto la crisiCosì è finita l'alleanza M5s-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Sindaco Venaus : "M5s alla frutta - mozione Tav era cappio al collo" : Torino, 7 ago. - (AdnKronos) - "Un risultato ampiamente previsto, la mozione dei 5 Stelle era un cappio al collo che si ripercuote su tutto il movimento di opposizione ragionevole e ragionata al Tav". Così all'Adnkronos il Sindaco di Venaus, Avernino Di Croce, commenta il voto al Senato sottolineand

No Tav dopo bocciatura mozione M5s : “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di allargamento. Scriviamo noi la nostra storia” : “Continuiamo da noi, da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile”. Così il movimento No Tav commenta a caldo, tramite un lungo post su Facebook, l’esito della votazione al Senato sulla Torino – Lione, in cui ...

Voto Tav - via alle mozioni al Senato : Lega e Pd insieme. M5s isolato : Ha preso il via il dibattito sulle mozioni relative alla Tav Torino-Lione. Quattro testi a favore e due contrari: c’è l’alleanza trasversale da Pd a Lega e centrodestra