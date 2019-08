Bimba di 4 anni si sveglia la mattina con le gambe piene di lividi I genitori scoprono

Bimba di 8 anni investita su strisce da pirata della strada : Travolta da un motociclista che poi è scappato senza prestare soccorso, la bambina è in gravi condizioni Segui su affaritaliani.it

Stresa - sorpreso in auto con una Bimba di 11 anni : arrestati 43enne e la madre della piccola : Si tratta di un sospetto caso di induzione alla prostituzione minorile. Un uomo e una donna sono stati arrestati a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) per un sospetto caso di induzione alla prostituzione di una bambina. Nella notte fra il 4 e il 5 agosto una pattuglia dell'Arma ha fermato un'auto che procedeva lentamente sulla statale 33 del Sempione: a bordo c'era la bambina insieme al 43enne. La donna arrestata è la madre della bambina.\\Dopo aver ...

Taranto - Bimba di 5 anni si ferisce alla testa per strada : soccorsa dalla Polizia : Questa mattina, due agenti della Polizia di Stato di Taranto, hanno soccorso una bambina di soli cinque anni che si trovava in compagnia della madre su una strada del capoluogo ionico, per la precisione via Mediterraneo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la piccola all'improvviso è caduta sulla strada, battendo accidentalmente la testa. Il violento colpo le ha provocato una vistosa ferita sul capo. La madre, nell'immediatezza dei fatti, ...

Casalecchio - muore mentre fa il bagno nel fiume Reno : a dare l’allarme una Bimba di 10 anni : Tragedia a Casalecchio di Reno. Un uomo di 33 anni è annegato nel fiume davanti alla compagna e alla figlia di lei di dieci anni. A dare l’allarme è stata proprio la bambina che ha visto andare sott’acqua il compagno della madre e non lo ha visto più riemergere. Sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Paura a Vecchiano - Bimba di 4 anni passeggia sulla spiaggia e viene punta da una siringa : Paura sulla spiaggia di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove una bimba di 4 anni è stata punta dall'ago di una siringa nascosto nella sabbia mentre camminava con la mamma sulla spiaggia. Trasferita al pronto soccorso, è stata trattenuta nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti del caso. Il sindaco Massimiliano Angori: "Più controlli sul litorale anche nelle ore notturne".\\Stava passeggiando con la mamma sulla spiaggia quando è ...

“È cocainomane”. Bimba di 10 anni al pronto soccorso : i genitori scoprono la verità : Si erano accorti che qualcosa non andava nella loro Bimba di dieci anni: aggressiva, violenta, agitata. Così era da qualche mese. Così è stato la notte scorsa quando, in preda a una crisi di nervi, la Bimba che frequenta la quinta elementare è stata portata al pronto soccorso d Vimercate, in Brianza. Pochi istanti dopo, la visita, i primi terribili sospetti dei dottori e poi la conferma, choccante, dalle analisi cliniche: la bambina, che aveva ...

Treviso - team chirurgia ridona il sorriso e la masticazione ad una Bimba di 3 anni : All'Ospedale Veneto Cà Foncello di Treviso è stato attuato un delicato intervento nell'Unità Operativa di chirurgia maxillo-facciale sotto la direzione del Dr. Luca Guarda Nardini. L'Ufficio Stampa ULSS 2 della Marca trevigiana ha infatti comunicato oggi che una bambina di soli tre anni aveva una limitata apertura della bocca di soli due millimetri, a causa della sindrome di Alagille che le impediva di svolgere tutte quelle funzioni tipiche dei ...

Bimba di 8 anni muore ai gonfiabili. Ferite anche 4 persone. Dopo gli accertamenti si scopre tutto : Raccontare questa storia fa paura. Fa paura per la modalità in cui è successa. Ma partiamo con ordine. Siamo nella Cina orientale ed è qui che una Bimba ha perso la sua giovanissima vita. All’interno di un famoso e turistico resort di Huangshan, una grande e popolare città situata nella provincia di Anhui, è successo qualcosa di davvero pauroso. Durante una normalissima giornata di sole e divertimento, una Bimba di soli otto anni è rimasta ...

Fermo - morta dopo 6 giorni la Bimba di 4 anni caduta nella piscina del villaggio vacanze : È morta dopo 6 giorni di ricovero la bambina di 4 anni che il 21 luglio era caduta nella piscina di un villaggio vacanze di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola era sfuggita per un attimo all’attenzione dei suoi famigliari ed era caduta nella vasca idromassaggio del centro vacanze, finendo con la testa sott’acqua. Quando le persone a bordo piscina si erano accorte di quanto stava accadendo, molti avevano ...

Siria - Bimba di 5 anni muore cerando di salvare dalle macerie la sorellina di 7 mesi : Arrivano da Ariha, nella provincia Idlib, in Siria, le scioccanti immagini del tentativo effettuato da una bambina di 5 anni di salvare la sorellina di 7 mesi intrappolata tra le macerie della loro casa dopo l'ennesimo raid delle forze governative. La piccola è morta dopo l'arrivo in una clinica di fortuna, così come la mamma, mentre l'altra è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Cina - Bimba di otto anni rimane incastrata sotto scivolo gonfiabile : deceduta : Una terribile tragedia si è verificata in Cina, precisamente a Huangshan, nella parte orientale del Paese, dove all'improvviso uno scivolo gonfiabile ha ceduto. Sotto il peso della struttura è rimasta schiacciata una piccola bimba di soli 8 anni, che purtroppo non ce l'ha fatta. Anche altre quattro persone sarebbero rimaste bloccate sotto al gonfiabile. Huangshan è una importante città turistica cinese, e il dramma è accaduto proprio in un ...

