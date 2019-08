Tom Dumoulin | rientro più lontano e possibile rottura con la Sunweb

Ciclismo : Tom Dumoulin salterà anche la Vuelta 2019 : Prosegue la stagione sfortunata di Tom Dumoulin. Il corridore olandese della Sunweb sarà costretto a saltare anche la Vuelta 2019. Niente corsa spagnola per il vincitore del Giro 2017, che non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio patito dopo la caduta nella tappa Orbetello-Frascati dell’ultimo Giro d’Italia. Dumoulin aveva riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro e non è riuscito a recuperare in tempo ...

Tour de France 2019 - la speranza di Vincenzo Nibali si chiama…Tom Dumoulin : l’olandese 2° alla Grande Boucle 2018 dopo il podio al Giro : Ultima stagione alla Bahrain-Merida per Vincenzo Nibali prima del passaggio già annunciato alla Trek-Segafredo. Lo Squalo vuole concludere al meglio la propria avventura con la squadra asiatica: l’obiettivo è dunque quello di ben comportarsi al prossimo Tour de France, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles, dopo aver agguantato la seconda piazza al Giro d’Italia alle spalle di Richard Carapaz. Nella Corsa Rosa è rimasto un po’ ...

Il ciclista olandese Tom Dumoulin non parteciperà al Tour de France : Il ciclista olandese Tom Dumoulin, della squadra Team Sunweb, non parteciperà alla prossima edizione del Tour de France, la cui partenza sarà sabato 6 luglio da Bruxelles. Dumoulin – vincitore del Giro d’Italia del 2017 e secondo al Tour del 2018

Tour de France 2019 : ufficiale - Tom Dumoulin non sarà presente alla Grande Boucle : Un comunicato sul proprio sito, per annunciare l’ufficialità: il capitano del Team Sunweb Tom Dumoulin non sarà al via del Tour de France 2019. Niente da fare per il fenomeno olandese, costretto al ritiro dal Giro d’Italia dopo una caduta e ancora dolorante (ha dovuto subire pochi giorni fa un altro intervento per rimuovere delle scorie di ghiaia dal ginocchio). Le parole dell’atleta dei Paesi Bassi: “L’ultimo mese è ...

Ciclismo - Tom Dumoulin si è operato : aveva frammenti di ghiaia nel ginocchio. Corsa verso il Tour de France : Tom Dumoulin si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico. Il capitano del Team Sunweb si era ritirato al Giro del Delfinato perché accusava dei dolori al ginocchio dovuti alla brutta caduta avuta durante la quarta tappa del Giro d’Italia che aveva poi dovuto abbandonare. Il dottor Camiel Aldershof ha spiegato l’operazione: “È stata rimossa quella che sembrava una piccola scheggia di metallo e che invece si è rivelato un ...

Ciclismo – Tom Dumoulin operato al giocchio : Tour de France a rischio? Gli aggiornamenti : Tom Dumoulin sottoposto ad intervento chirurgico: aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese della Sunweb e sulla sua partecipazione al Tour de France 2019 Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro al Giro del Delfinato: il ciclista olandese della Sunweb ha alzato bandiera bianca sabato, ma ha rassicurato tutti i suoi fan sulla sua presenza al Tour de France, che ha già perso un grande corridore come Chris Froome. Dumoulin ha subito ...

Giro del Delfinato – Tom Dumoulin si ritira per infortunio : a rischio il Tour de France! : Tom Dumoulin si ritira dal Giro del Delfinato: problemi al ginocchio per il ciclista olandese che rischia di saltare il Tour de France Il Giro del Delfinato ha perso uno dei protagonisti più blasonati. Al via della settima e penultima tappa della corsa francese, non sarà sfuggita ai fan l’assenza di Tom Dumoulin che ha deciso di non presentarsi. Il 28enne olandese, ciclista del Team Sunweb, risente ancora dei postumi ...

Giro del Delfinato 2019 : Tom Dumoulin si ritira e non partirà nella settima tappa. Da lunedì lavorerà in altura : Non prosegue il Giro del Delfinato di Tom Dumoulin. Il ciclista di Maastricht ha infatti deciso di ritirarsi, un po’ per precauzione, un po’ per proseguire (da lunedì) il lavoro di preparazione al Tour de France in altura, dal Giro del Delfinato. Non lo vedremo, dunque, al via della settima tappa. Questo il commento del medico del Team Sunweb, Camiel Aldershof: “La nostra è una misura preventiva. Prima del Delfinato abbiamo ...