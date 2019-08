Mare | i test di agosto dell' Arpac | stop ai tuffi a Sorrento | Castellammare e Vietri

Grandi opere - la protesta lungo la costa adriatica per la giustizia climatica : “Per il Mare - fuori dal fossile” : Dopo che nelle ultime settimane le Regioni che si affacciano sul mare Adriatico sono state colpite da violenti fenomeni atmosferici, la costa adriatica si è mobilitata: in Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono state organizzate diverse mobilitazioni regionali all’interno della campagna “Per il clima, fuori dal fossile“. “Abbiamo bisogno di una rivoluzione che porti l’attuale modello energetico ...

Mare 'recintato' a Punta Molentis in Sardegna - protesta degli ecologisti : A tanto, in Sardegna, forse non si era mai arrivati. Il Mare recintato con tanto di paletti e corde che delimitano il litorale alcuni metri oltre il bagnasciuga con tanto di sdraio posizionante in acqua. Succede - secondo quanto documenta una foto diffusa dagli ecologisti del Gruppo di intervento giuridico - a Punta Molentis, splendida baia con sabbia bianca finissima e Mare cristallino, a pochi chilometri da Villasimius, nel Sud Sardegna. Lo ...

Genoa - i tifosi creano un telo Mare di protesta : “Preziosi vattene” : Contestazione senza fine da parte dei tifosi Genoani nei confronti di Enrico Preziosi. L’ultima novità è rappresentata da un telo mare creato appositamente da sfoggiare in spiaggia. Sul telo, rigorosamente bianco ma con i bordi rossoblu campeggia infatti la scritta “Preziosi Vattene“. L’immagine in poco tempo è diventata virale amplificando la frattura ormai insanabile tra la tifoseria Genoana e il patron rossoblu ...

Caso Vannini - indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza il Maresciallo Izzo : Avrebbe consigliato ad Antonio Ciontoli di prendersi tutta la colpa. Presto potrebbe iniziare una storia processuale tutta diversa: Roberto Izzo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, che oggi presta servizio a Fiumicino, è indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza. C'è un nuovo filone nelle indagini sull'omicidio di Marco Vannini avvenuto il 17 maggio 2015. Il ragazzo, che aveva 20 anni, fu raggiunto da un colpo di ...

Salento - tuffo al Mare ma il fondale è basso : 22enne batte la testa - è in gravi condizioni : Una giornata di spensieratezza e allegria in spiaggia per godere del primo mare di questa stagione estiva stava per trasformarsi in tragedia nelle scorse ore in Salento. Il ragazzo stava giocando a fare dei tuffi con gli amici in mare davanti alle coste di Porto Cesareo, nel sud della provincia di Lecce, quando ha calcolato male le distanze battendo al testa a terra. Ha perso i sensi e ha avuto anche un arresto cardiaco. Ora ricoverato in ...

Gabicce Mare - una testimone : i lavoratori stagionali verrebbero sfruttati e vessati : Negli scorsi giorni hanno suscitato un certo clamore le dichiarazioni del sindaco di Gabicce Mare, cittadina turistica della Riviera Adriatica, situata tra in provincia di Pesaro - Urbino, il quale ha dichiarato che quest'anno mancherebbero moltissime figure stagionali in molte strutture ricettive, 2-3 per albergo secondo le stime. Il problema riguarderebbe in generale tutta la Riviera e le più rinomate mete turistiche italiane. Secondo quanto ...