LIVE Moto3 | GP Austria 2019 in DIRETTA | prove libere in tempo reale

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del weekend – Programma odierno CLICCA QUI PER LADELLEDEL GPDI MOTOGP ALLE 9.55 E ALLE 14.10 Buongiorno e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d’, undicesima tappa stagionale del Mondiale. La classe leggera del Motomondiale va di scena al Red Bull Ring di Spielberg, un tracciato praticamente unico nel calendario caratterizzato da saliscendi e da lunghi rettilinei in cui il gioco delle scie risulterà determinante sia in qualifica sia in gara. La situazione del campionato vede due piloti al momento in grande lotta per la leadership in classifica generale: Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta. Lo spagnolo è in testa con 3 punti di vantaggio sul toscano dopo aver trionfato a Brno, ma il pilota italiano è reduce da cinque podi nelle ultime ...

UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Rischio pazzesco al via della #Moto3 ?? Caduti anche #Vietti e @TatsukiSuzuki24 Il LIVE ? - giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le parole di @dallap48 e @TonyArbolino dopo il podio #Moto3 #CzechGP - giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le parole di @_Nicco23 dopo l'incredibile rimonta #Moto3 #CzechGP -