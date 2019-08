Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ci siamo sforzati. Zingaretti ogni tre parole che proferisce, due sono “unità”. Del Pd. Qualcuno gli dica che chiedere voti per l’unità del Pd non interessa alla platea dei potenziali elettori. E’ un gran problema per il partito di sinistra-centro che, statisticamente notiamo, alle elezioni europee di qualche mese fa, non ha rimontato la china rispetto alle elezioni politiche del marzo 2018 ma, in voti assoluti, ha perso 300, 400 mila preferenze.Lo ricordiamo in prossimità di una campagna elettorale che esige chiarezza. Non si può divagare e ondeggiare di fronte alla domanda rivolta al Pd: con chi raggiungerà la maggioranza assoluta per governare il Paese? Il dato incontrovertibile è l’assenza di una alternativa. Strutturata.Per questo, in precedenti post, avevamo pregato il segretario Zingaretti di trattenere ...

alessandromeuc4 : RT @HuffPostItalia: E se il Pd s’aggrappasse a Conte premier? - HuffPostItalia : E se il Pd s’aggrappasse a Conte premier? -