Chelsea | Lampard | “Addio David Luiz? Giusto andasse via | si devono capire certe

Chelsea - niente futuro ai blues per Drinkwater e Bakayoko : Lampard li ‘scarica’ : Il futuro di Danny Drinkwater e Tiemoue Bakayoko sarà lontano dal Chelsea. E’ il quotidiano britannico ‘Daily Express’ a riferirlo, comunicando come sia stato il tecnico dei blues Frank Lampard a decidere. Sempre secondo quanto riferisce il giornale, sarebbe stato sempre l’ex centrocampista a chiedere loro di trovarsi una nuova sistemazione. Bakayoko è appena tornato dopo l’esperienza al Milan e ha un ...

Chelsea - Jorginho dimentica Sarri e loda Lampard : che stoccata nei confronti dell’ex manager dei blues : Il centrocampista del Chelsea ha parlato dell’addio di Sarri e dell’arrivo di Lampard, senza lesinare una frecciatina all’ex manager Dal Napoli al Chelsea, condividendo insieme la stessa idea di calcio. Uno in panchina e l’altro in campo, seguendo le istruzioni di quel manager che ha deciso adesso di tornare in Italia sulla panchina della Juventus. AFP/LaPresse Jorginho ha accettato la scelta di Maurizio Sarri, ...

Chelsea - Lampard snobba il blocco sul mercato imposto dalla FIFA : “voglio vincere con il gruppo che ho” : Il neo manager del Chelsea ha sottolineato di essere felice dei giocatori ereditati da Maurizio Sarri, auspicando anche il rinnovo di Hudson-Odoi L’embargo della FIFA nei confronti del Chelsea non spaventa Frank Lampard, il neo manager dei blues infatti ha snobbato il divieto imposto dalla Federazione Internazionale di acquistare giocatori sul mercato. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto della rosa a sua disposizione, ...

Chelsea - Zola : “Felice per Lampard - ho scoperto tardi che non avrei continuato…” : “Sono felice per lui, è una grande opportunità e spero davvero che faccia bene. Non sarà una passeggiata“. Le parole di Gianfranco Zola, nel giorno del suo compleanno e dopo l’addio ai blues. ‘The Magic Box fa l’in bocca al lupo al nuovo allenatore Frank Lampard. L’uomo del giorno – Gianfranco Zola, “The Magic Box” “Ho scoperto tardi che non avrei continuato, quando ormai negli altri team tutte le ...

Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea : “da coach pressione maggiore - dopo un anno già ai Blues - non succede spesso…” : Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea: l’ex centrocampista Blues spiega come si sta ‘dall’altra parte’, seduto su una panchina così importante “Chelsea Football Club è lieto di annunciare che Frank Lampard è il nuovo allenatore della prima squadra“, tramite un annuncio apparso sul suo sito ufficiale, il Chelsea ha scelto Frank Lampard come nuovo allenatore. L’ex centrocampista e capitano ...

Lampard - le prime parole da allenatore del Chelsea : l’addio di Zola [FOTO] : Giornata storica per il Chelsea che ha presentato Lampard come nuovo allenatore, adesso dovrà provare a confermare il buon lavoro svolto da Maurizio Sarri.“Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno da allenatore ho capito che da questa parte del campo la pressione e’ ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi gia’ al Chelsea, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni ...

Chelsea - ufficiale l’arrivo Frank Lampard : l’inglese sostituirà Sarri sulla panchina dei ‘Blues’ : Il ritorno al Chelsea dell’ex allenatore del Derby County è stato ufficializzato questa mattina, per lui un contratto di tre anni Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea, l’annuncio del club londinese è arrivato questa mattina sul proprio sito ufficiale, tramite un comunicato che ha sancito l’inizio del rapporto tra i Blues e il manager inglese. L’ex Derby County sostituirà Maurizio Sarri per i prossimi tre ...

Panchina Chelsea - il Derby County autorizza le trattative con Frank Lampard : Il Derby County, club della Championship inglese, ha confermato in una nota di aver “autorizzato il Chelsea a parlare con Frank Lampard riguardo la posizione manageriale vacante a Stamford Bridge”. Già da tempo si vocifera di Lampard come nuovo allenatore del Chelsea e adesso la cosa appare molto probabile. L’ex centrocampista dei Blues è sempre stato l’obiettivo di Roman Abramovic. Chelsea, il nuovo allenatore è ...

Chelsea - Zola verso la conferma nonostante l’addio di Sarri : ma l’ultima parola spetta a Frank Lampard : Ufficializzato l’addio di Sarri, il Chelsea potrebbe decidere di tenere Zola nel proprio staff, anche se l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore Gianfranco Zola non dovrebbe lasciare il Chelsea, nonostante l’ufficialità dell’addio di Maurizio Sarri. Il vice del manager toscano, scelto peraltro dalla società e non dall’ex Napoli, potrebbe restare nello staff dei blues per mettere la propria esperienza al ...

Chelsea - Lampard si allontana? Il Derby County : “Vogliamo tenerlo con noi” : E’ stata una delle bandiere del Chelsea che dall’avvento di Abramovich ha vinto tutto. Adesso potrebbe tornare a Londra, ma nelle vesti di allenatore. Frank Lampard è in cima alla lista dei desideri del patron dei blues per sostituire Sarri. Ma il Derby County, club con cui è attualmente sotto contratto l’ex centrocampista, non ne vuole sapere di liberarlo. Mel Morris infatti, proprietario del club, smentisce ...