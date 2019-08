Cagliari | muore soffocata al mercato mentre mangia un pezzo di pane

Cagliari - tragico schianto in strada : Antonio muore nel giorno del suo compleanno : L'ingegnere 40enne Antonio Vacca, per gli amici Nino, si è spento proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno dopo aver lottato tra la vita e la morte per una settimana in ospedale a seguito di un incidente stradale ancora avvolto nel mistero. I familiari non si danno pace e da giorni cercano qualche testimone per sapere almeno cosa abbia causato il tragico schianto.Continua a leggere

Cagliari - turista cade in aeroporto davanti alla moglie e muore : aperta un’inchiesta : L’uomo, un turista fiorentino di ottantadue anni che era appena arrivato in Sardegna, è caduto nella sala arrivi dell’aeroporto di Cagliari. Immediatamente è stato portato in ospedale, dove è morto. La vicenda risale ad alcuni giorni fa: la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.Continua a leggere