Vittoria Belvedere nel cast de L’Allieva 3 | sarà un ostacolo tra Alice e Claudio?

L’Allieva 3 - arriva Vittoria Belvedere : news inizio riprese e quando va in onda : L’Allieva 3 news : arriva Vittoria Belvedere , inizio delle riprese a novembre 2019 Fervono i preparativi per la terza stagione de L’Allieva, confermata dalla Rai dopo il grande successo delle prime due stagioni. Al momento le nuove puntate sono in fase di scrittura, come rivelato dalla scrittrice Alessia Gazzola su Instagram. Il settimanale Di Più Tv […] L'articolo L’Allieva 3, arriva Vittoria Belvedere : news inizio ...

Disavventura per Vittoria Belvedere - l’attrice mostra la spalla ferita dall’attacco di una medusa : Piccola ma fastidiosa Disavventura per l'attrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show. In spiaggia sull'isola di Vulcano, dove è attesa per un evento, la Belvedere ha fronteggiato un incontro ravvicinato con una medusa, che l'ha lasciato ferita alla spalla: su Instagram ha pubblicato una foto degli effetti della dolorosa puntura.Continua a leggere