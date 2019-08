Una crisi spericolata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 9 agosto 2019) Mai si era vista una manovra così, irregolare, ad alto rischio, col paese che precipita al voto in piena sessione di bilancio: è laai tempi del populismo, aperta l’8 agosto sulla spinta propulsiva del Papeete, con mezza Italia in vacanza. E con l’onnipotenza di chi pensa che, a questo punto,, scioglimento, convocazione delle urne si risolvano in 48 ore, con le “inutili” istituzioni chiamate ad assecondare il ruggito sovranista in poche ore e già fa trapelare la data del 13 ottobre, prerogativa che non è nelle sue disponibilità, ma in quelle del Quirinale. E con l’inaudita pretesa di gestire il voto dal Viminale, inedito assoluto nella storia repubblicana, con Salvini candidato premier e garante delle elezioni, arbitro e giocatore.Mai al Viminale, che ha il compito di esercitare un ruolo ...

