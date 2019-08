Staminali | creati embrioni prematuri impiantabili | sono i primi con cellule totipotenti

Calvizie : capelli creati in laboratorio da cellule Staminali pluripotenti indotte umane : Gli scienziati sono partiti dalle cellule staminali pluripotenti indotte umane per riuscire a creare in laboratorio capelli dall'aspetto naturale che crescono attraverso la pelle. Vediamo insieme come sono riusciti a far crescere i capelli e come questa scoperta possa rappresentare una rivoluzione contro la Calvizie.Continua a leggere