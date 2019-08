Rapporto IPCC | WWF | “E’ urgente un cambiamento radicale nel nostro uso del territorio”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) “Il modo in cui attualmente utilizziamo il suolo contribuisce in modo determinante ai cambiamenti climatici e sottopone i sistemi terrestri, da cui dipendono l’uomo e la natura, a uno sfruttamento insostenibile: è quanto emerge dal nuovo autorevolepresentato oggi a Ginevra. Ilspeciale del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici esplora le relazioni tra clima, popolazione e suolo in un pianeta sempre più caldo. Avverte che i cambiamenti climatici stanno mettendo ulteriore stress alPianeta, aumentando il degrado, la perdita di biodiversità e l’insicurezza alimentare“: lo spiega in una nota il WWF. Stephen Cornelius, consigliere capo sui cambiamenti climatici del WWF UK e responsabileper il WWF, ha dichiarato: “Questoinvia un messaggio chiaro: il modo in cui attualmente utilizziamo il suolo ...

