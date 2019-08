MSDN Magazine | interruzione del servizio

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il noto editoriale, creato da Microsoft oltre trent’anni fa, terminerà il suo percorso questo novembre con l’ultimo editoriale.– Microsoft Systems Journal + Microsoft Internet Developer Negli anni ’80 Microsoft ha lanciato due editoriali mirati a fornire informazioni tecniche alla community degli sviluppatori. Verso gli anni 2000 le due riviste sono state fuse in un unico progetto con il nome di. Ilha continuato per anni il suo lavoro di informazione, raccogliendo sempre più iscritti e coprendo un vasto numero di abbonamenti. Microsoft ha recentemente comunicato cheterminerà il suoquesto novembre. Tutto il materiale curato e pubblicato perrimarrà consultabile online, mentre Microsoft si concentrerà maggiormente su docs.microsoft.com. In aggiunta a questo, il Colosso di Redmond fornirà rimborsi per i piani che superano la data di ...

