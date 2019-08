Fonte : ilpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Nei territori dellaoccupati da Israele è inunadied esercito israelianil’uccisione di un, trovato morto mercoledì notte nei pressi dell’insediamento di Migdal Oz, a sud di Gerusalemme. Ilsi

cjmimun : RT @ilpost: In Cisgiordania è in corso una grossa operazione di polizia dopo la morte di un soldato israeliano - ilpost : In Cisgiordania è in corso una grossa operazione di polizia dopo la morte di un soldato israeliano - BreakingItalyNe : M.O.: Ucciso un soldato israeliano di 18 anni lungo la strada nell'insediamento di Gush Etzion nei pressi di Hebron… -