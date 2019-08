Brescia | militari minacciati da ubriaco con pistola | Vi sistemo io

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 8 agosto 2019) Federico Garau Paura in un'appartamento di Roè Volciano, dove un 34enne in preda ai fumi dell'alcol ha minacciato gli uomini dell'Arma intervenuti dopo la segnalazione di una donna. Grazie al loro sangue freddo, i carabinieri sono riusciti a disarmare il giovane e ad arrestarlo Momenti di fortissima tensione nella serata di domenica all'interno di un'abitazione di Roè Volciano (), dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in seguito alla disperata richiesta di intervento di una giovane donna. Quest'ultima, secondo quanto riferito dalla stampa locale, si era rivolta alle forze dell'ordine perché terrorizzata dal suo fidanzato, tornato a casa completamente. In preda ai fumi dell'alcol, l'uomo era divenuto sempre più instabile e violento, tanto da portare la compagna a temere per la sua stessa incolumità. Immediato l'intervento deidel ...

