Ungheria | partito di Orban vuole boicottare la Coca Cola | “È a favore dei gay”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Inè polemica per cartelli pubblicitari della, pensati per lo Zsiget festival di Budapest. Per ilconservatore Fidesz la campagna pubblicitaria è provocatoria perché sponsorizza l'amore omosessuale. Larispedisce al mittente le accuse: "Crediamo che le persone, sia etero sia omosessuali, abbiano il diritto di amare la persona che vogliono nel modo che desiderano".

