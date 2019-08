Salvini vede Conte a Palazzo Chigi Il dilemma | elezioni o rimpasto? 

Manovra - Salvini rivede le parti sociali al Viminale. E al tavolo c’e` anche Armando Siri : Dopo le polemiche con Giuseppe Conte successive al primo incontro tra Matteo Salvini e le parti sociali al Viminale, quando il premier parlò di ‘scorrettezza istituzionale’, il leader della Lega bissa l’appuntamento alla sede del ministero dell’Interno e riconvoca sigle e sindacati. Ma non solo. Come se non bastassero le frizioni con il M5s per la presenza al primo vertice di Armando Siri, l’ex sottosegretario ...

Cosa prevede il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. Il provvedimento, dopo le modifiche approvate durante la discussione alla Camera, è diventato legge il 5 agosto, quando è stato approvato dal Senato. Ecco Cosa prevede il decreto sicurezza bis.\\Il decreto sicurezza bis è composto da 18 articoli ed è suddiviso in due parti: la prima ...

Salvini rivede i sindacati al Viminale per parlare di Manovra. Al tavolo anche Siri - diserta Landini : Matteo Salvini vede per la seconda volta i sindacati al Viminale per parlare di Manovra. E lo fa meno di 24 ore dopo che il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio hanno fatto lo stesso, ma nella sede del Mise. Al tavolo la delegazione della Lega al completo: c’è anche l’ex sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione e fatto dimettere dal governo a maggio scorso. Non ci sarà, questa volta, il segretario della Cgil ...

Giovanni Toti - brutte notizie sul suo partito : arriva a Salvini e Berlusconi il sondaggio che lo vede al 2% : Matteo Salvini non si sbilancia troppo sull'addio di Giovanni Toti a Forza Italia. Il ministro dell'Interno sembra aver capito che quel progetto ancora poco delineato è solo uno spauracchio destinato a durare poco. Ad avvalorare questa tesi c'è il sondaggio finito nelle mani dei leghisti e di Silvio

Salvini - ultimatum a Tria : «Nel governo o io o lui». Conte vede von der Leyen : L'ago del barometro della maggioranza non schioda dalla burrasca. In una giornata mediaticamente dominata da fatti di cronaca nera si consuma l'ennesimo scontro, questa volta a sfondo...

Salvini vede Di Maio : andiamo avanti : Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio nel corso della riunione hanno fatto il punto della situazione alla luce degli avvenimenti dell'ultima...

Governo - ultima "finestra" per le elezioni a settembre. Di Maio a Salvini : "Meglio vedersi oggi" : Da tempo c'è una data segnata con il rosso sul calendario nelle segreterie dei partito: scade oggi l'ultimo giorno utile per...

Sondaggi : Salvini vede un lieve calo per la prima volta - ma anche Pd e M5S scendono : Sono arrivati i conteggi di YouTrend per Agi, che fa una media di tutti i principali istituti demoscopici ed elabora quindi una sorta di Sondaggio "complessivo". La Lega di Salvini, dopo mesi di corsa inarrestabile, sembrerebbe soffrire per la prima volta un piccolo calo. A detta di molti osservatori sarebbe una conseguenza della tempesta di polemiche scatenate dalle presunti voci di un finanziamento russo al Carroccio. L'obbiettivo del 40% però ...

"Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni". L'appello del papà di Alessio a Salvini e Di Maio : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

A Pozzallo 47 migranti soccorsi da motovedette italiane. Salvini alla Tunisia : "Rimpatri con navi di linea" : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. Una parte dei migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette ‘connection ...

Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” : Matteo Salvini “Non vedo l’ora di vedere Carola Rackete in tribunale” Una lunga, calda e movimentata estate per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ufficialmente iniziato la sua crociata contro le ONG dopo l’approvazione (parziale) del decreto sicurezza bis. E ormai, il braccio di ferro tra l’inquilino del Viminale e la capitana della Sea Watch 3 proseguirà in sede giudiziaria. Il legale di ...

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato blocco di una motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

