Open Arms | Entreremo in Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo

Migranti - Open Arms : "Entreremo in Italia". Salvini : "Provocazione politica" : Il fondatore della ong, Camps: "Se la situazione a bordo diventerà grave sbarcheremo". Il ministro dell'Interno: "Siamo pronti a sequestrare la nave"

Migranti : Malta respinge Open Arms : Un’imbarcazione a vela con a bordo 15 Migranti è stata intercettata oggi dalle motovedette della Guardia di finanza al largo del Capo di Leuca (Lecce). I Migranti sarebbero di nazionalità curda e irachena. Altre tre persone a bordo, due uomini e una donna di origini ucraine e moldave, sono invece sospettate di essere gli scafisti. Il veliero era in mare da tre giorni secondo quanto hanno raccontato i Migranti ai militari ...

Migranti - Malta nega l'ingresso alla nave Open Arms : L'imbarcazione, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva si trova a circa 30 miglia a est di Lampedusa e trasporta 121 persone tra cui quattro bambini

Open Arms - Malta rifiuta lo sbarco - mentre l'Ue punta il dito contro il decreto Sicurezza : Le autorità maltesi hanno negato lo sbarco alle 121 persone che si trovano a bordo della nave della ong spagnola Proactiva Open Arms. A riferirlo è il portavoce dell'organizzazione al sito Newsbook.com.mt. La nave, sulla quale si trovano anche quattro bambini, tra cui due gemelli di nove mesi, è ora

Migranti - Open Arms in mare da 5 giorni con 121 persone : Malta ha negato lo sbarco : Il governo di Malta non ha dato alla nave umanitaria Open Arms l'ok per entrare nelle acque territoriali dell'isola. Sulla nave ci sono 121 Migranti portati in salvo giovedì scorso e nella notte tra giovedì e venerdì nel mar Mediterraneo: tra loro quattro bambini, due dei quali sono due gemellini di 9 mesi.Continua a leggere

Migranti - Malta : no ingresso a Open Arms : 19.31 Il governo di Malta ha rifiutato il permesso ad entrare nelle acque territoriali richiesto dalla nave Open Arms, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva con 121 Migranti a bordo. Lo indicano fonti maltesi. Tra le 121 persone ci sarebbero anche 4 bambini. La nave, secondo i dati del sito Marinetraffic.com, attualmente è a circa 60 miglia a ovest di Malta e a circa 30 miglia a est di Lampedusa.

Migranti - odissea continua per la nave Open Arms : Malta rifiuta l'ingresso : L'imbarcazione, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva si trova a circa 30 miglia a est di Lampedusa e trasporta 121 persone tra cui quattro bambini

Open Arms - Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla ong spagnola con 121 persone a bordo. Nave a 30 miglia da Lampedusa : Malta vieta l’ingresso nelle acque territoriali alla Open Arms. La Nave della ong spagnola si trova nel Mediterraneo con 121 persone a bordo, tra cui quattro bambini, dalla notte tra giovedì e venerdì, in attesa che le autorità dei vari Paesi europei indichino il porto sicuro verso il quale dirigersi. Dopo l’immediato ‘no’ incassato dal Viminale, che ha già comunicato il divieto d’ingresso, è arrivato anche quello ...

La Open Arms resta in mare con il decreto di divieto in acque italiane - 121 persone a bordo e nessuna trattativa in corso : Alla luce del decreto sicurezza-bis la situazione della nave umanitaria è particolarmente delicata. Dopo cinque giorni dal soccorso, la Spagna non ha neanche chiesto alla Ue un intervento per una soluzione condivisa. Unhcr: "Preoccupati per le nuove norme antiOng"

Ma quale sicurezza bis? Open Arms pubblica le foto dei naufraghi soccorsi : C’è Hortensia, che è riuscita a scampare alla violenza ma non alla furia di chi, prima di farla imbarcare, le ha versato addosso carburante lasciando che l’acqua salata del mare facesse il resto. Ustionata, “ha bisogno di cure continue”. C’è Marie, della Costa d’Avorio, rapita, violentata, il padre del bimbo che ha in grembo assassinato un mese fa in un attacco al centro di detenzione di ...

Ci risiamo - Open Arms chiede di far sbarcare 121 migranti in Italia o a Malta : Sempre la solita solfa. L'Ong spagnola Proactiva Open Arms ha invitato gli Stati Ue a raggiungere un accordo per permettere ai 121 migranti soccorsi nel Mediterraneo di far sbarcare sul continente. Il fondatore dell'organizzazione, Oscar Camps, ha chiesto una soluzione simile a quella dell'Alan Kurd

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

La Alan Kurdi fa rotta su Malta. Per Open Arms si offre Valencia : Valentina Raffa Le partenze dalle coste libiche non si arrestano. Dopo i diversi gommoni raggiunti nei giorni scorsi dalle navi umanitarie Alan Kurdi della tedesca Sea Eye e la catAlana Open Arms, è salpato ancora un altro gommone con a bordo 75 immigrati, tra cui tre donne. Era in difficoltà a Nord di Farwa, non lontano dal confine con la Tunisia, quando è stato intercettato dalla guardia costiera libica, la Zaouia, appartenente al ...

Open Arms salva 123 migranti - altri due mini sbarchi a Lampedusa : Non si ferma il flusso di migranti nel Mediterraneo. Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa la Open Arms ha soccorso 123 persone.