Mani e piedi amputati per infezione causata da bava del cane

Il cane domestico le lecca il braccio - qualche giorno dopo i medici amputano Mani e piedi : Il cane le lecca il braccio e qualche settimana dopo la padrona è costretta ad amputare mani e piedi. Marie Trainer, dell’Ohio, è sempre stata un’amante degli animali, ma è rimasta vittima di un terribile incidente proprio legato al suo cagnolone domestico. L’animale ha leccato il braccio della padrona che non ha fatto caso a un graffio presente sulla cute. dopo qualche giorno ha iniziato ad avere dei sintomi simili a quelli ...

Donna gioca con il suo cane e dopo che le lecca il braccio - va in coma e deve amputare Mani e piedi per salvarsi : Una Donna Marie Trainer, era a casa sua nell’Ohio e stava giocando con il suo cane. Quest’ultimo per giocare le ha leccato più volte il braccio. La Donna aveva una ferita sul braccio a cui non aveva fatto molto caso ma la saliva del cane era penetrata nella ferita e le aveva causato un’infezione. dopo un po’ di tempo la Donna ha avuto la febbre e non si sentiva affatto bene fino a quando è andata in coma. Il marito l’ha ...

Il suo cane le lecca il braccio - i medici le amputano Mani e piedi : colpa di un’infezione : Marie Trainer, parrucchiera dell'Ohio, ama tantissimo i suoi cuccioloni, ma è rimasta vittima di un terribile incidente proprio legato al suo animale domestico. La causa dell'infezione che le ha cambiato la vita è stata infatti un capnocytophaga, un batterio che si trova comunemente nella saliva dei cani e dei gatti. Quando la donna è tornata a casa da una vacanza con suo marito ai Caraibi, lo scorso 10 maggio, i loro due cani li hanno accolti ...

È un mistero - nessuno sa che malattia ho! 53enne perde tutte le unghie dei Mani e dei piedi : Una donna inglese di 53 anni sta cercando delle risposte dopo che una “patologia non diagnosticata” le ha fatto perdere tutte le unghie. Andrea Calland, originaria di Wavertree, Merseyside, ha visto tutti i tipi di specialisti, ma non sa ancora il perché le unghie dei piedi e delle unghie le si spaccano. Tutto è iniziato quando l'angolo di una delle sue unghie si è sollevato inaspettatamente. Poi piano piano è toccato alle altre 19. "È ...

Torture su bimbi in affido - costretti a mettere elettrodi su Mani e piedi : Francesca Bernasconi Così la psicoterapeuta manipolava i ricordi dei piccoli, strappati alla famiglia d'origine e dati in affido I piccoli erano costretti a "tollerare l'imposizione sul proprio corpo, a mani e piedi, degli elettrodi e a subire il passaggio degli impulsi sia pure a bassa intensità". Così il gip descrive una delle Torture alla quale erano sottoposti i bambini, per convincerli di aver subito abusi da parte dei genitori, ...

Il mago Mandrake si butta nel fiume con Mani e piedi legati per imitare Houdini : ritrovato morto : La polizia ha confermato oggi l'annegamento del 42enne Jadugar Mandrake (il mago Mandrake), morto cercando di imitare uno dei trucchi più famosi del più grande illusionista della storia. Il cadavere è stato ritrovato a due chilometri di distanza dal luogo in cui si era immerso nel fiume Hoogly, a Calcutta.

Ritrovato il corpo del mago che voleva imitare Houdini : si era buttato in un fiume con Mani e piedi legati : Non era un trucco e non c’era inganno: il corpo di Chanchal Lahiri, il mago che ieri si era fatto calare come Harry Houdini con braccia e gambe incatenate nelle acque del fiume Hoogly di Calcutta, è stato Ritrovato. La polizia ha confermato oggi l’annegamento del 42enne mago Mandrake, il cui cadavere è stato rinvenuto a 2 chilometri di distanza dal luogo dal luogo in cui era scomparso nel nulla, ed è stato identificato ieri notte dai ...