Manfredonia | padre e figlio arrestati per tentato omicidio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Valentina Dardari I due si erano introdotti furtivamente in casa della madre e il ragazzo aveva cercato di uccidere il nuovo compagno della donna. La sorella maggiorenne è rimasta lievemente ferita Tragedia sfiorata a, comune in provincia di Foggia. Dove un 16enne è entrato con il40enne nell’abitazione della madre e hadi uccidere il nuovo compagno della donna. Una volta intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e del Radiomobile di, entrambi sono staticon accuse di vario genere, violazione di domicilio, atti persecutori e, per il ragazzo, anche. L’aggressione è avvenuta domenica sera, 5 agosto, in un’abitazione sita in piazza Salvemini, a. I due si sono introdotti furtivamente in casa della donna, saltando una recinzione e passando da una porta finestra lasciata aperta per il caldo. Tutti i ...

