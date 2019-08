Lotta | Mondiali Nursultan 2019 | Chamizo testa di serie numero 1 | Davidovi spera in un

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) A, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno idi, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: ufficializzate le teste di, l’Italia sorride per l’inserimento al1 della categoria -74 kg dello stile libero di Frank. Sfiora l’impresa Givinei -57 kg, mentre è in attesa del passaporto nei -97 kg Abraham Conyedo. Se da una parteha dominato le Rankings, chiuse al comando della categoria di peso, dall’altra Giviè al quinto posto, dopo aver concluso quarto ex aequo con il kazako Nurislam Sanayev, che però lo sopravanza in quanto è argento iridato in carica. Al sito federale Lucio Caneva, team manager azzurro spiega: “In caso di forfait da parte di uno dei primi quattro Givi potrebbe diventaredi“. Discorso diverso invece per Abraham Conyedo, che ha terminato ...

