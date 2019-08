“Bilancio tragico” L’impatto è stato devastante | due mezzi coinvolti

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Dramma nei pressi di Cosenza. Un furgone cassonato di proprietà della provincia di Cosenza e un’auto si sono scontrate frontalmente. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 67 anni, è morto sul colpo per via delle gravi ferite riportate. Gravi i due occupanti della furgone, due operai dell’ente Provincia settore viabilità, in quel momento in servizio e diretti verso Camigliatello nel territorio silano. A raccontare la cronaca della tragedia è il quotidiano on line quicosenza.it L’auto della vittima una Peugeot 306 sw, distrutta nella parte frontale laterale lato guida ha finito la sua corsa al centro della carreggiata sulla strada Statale 107, in località Fondente. Il Mitsubishi per via del forte impatto si è schiantato contro la parete di contenimento a lato strada. Anche in questo caso è andata completamente distrutta la parte frontale anteriore lato guida dove è rimasto incastrato tra ...

