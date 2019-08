Salvini | “Ci chiedono di superare l’abuso d’ufficio e il danno erariale” Da Fontana a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Sono andati dal ministro dell’Interno per parlare della manovra economica. Ma hanno chiesto di intervenire sul settore penale. Chiedendo di eliminare reati come l‘abuso d’ufficio e ilerariale. Sarebbero queste alcune delle richieste che secondo Matteogli sarebbero state rivolte dai rappresentati dei lavoratori e di varie categorie. Il leader della Lega ha infatti voluto incontrare personalmente le parti sociali, meno di 24 ore dopo che avevano avuto un vertice con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. “Metà degli interventi si sono soffermati sui tempi della giustizia. In tanti operatori, sia del pubblico che del privato, hanno chiesto il superamento di alcune fattispecie comee ilerariale. Su questo la posizione della Lega è nota. Sono cose che stanno ingessando sia il pubblico che il privato”, ha detto il ministro ...