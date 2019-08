Maltempo nel Lecchese Evacuate le abitazioni

Nord flagellato dal Maltempo - esondazione nel Lecchese : famiglie evacuate : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

Maltempo - frane e colata di fango spazza via le auto nel lecchese : terrore in centro : Il Maltempo fa paura e danni ingenti nella zona di Lecco. Alcune auto sono state investite dal fango nel lecchese, in particolare nella frazione montana di Codesino di Casargo, a causa delle forti...

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : due famiglie evacuate - auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore dopo una caduta provocata dal Maltempo : il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore dopo una caduta provocata dal Maltempo - il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Maltempo Abruzzo - Coldiretti : ortaggi distrutti dalle piogge nel Fucino : Nel Fucino abruzzese le ultime piogge hanno messo a rischio il raccolto di ortaggi di un’intero anno: lo ha reso noto Coldiretti L’Aquila. Almeno il 20% della produzione di patate, carote e finocchi è stata compromessa, secondo l’organizzazione di categoria, e gli agricoltori. “Nel Fucino il violento nubifragio, con oltre 100 millimetri di pioggia caduta, ha compromesso parte del raccolto“, spiega Angelo Giommo, ...

Maltempo Arezzo : messa all’aperto nel cortile della pieve del Bagnoro : messa all’aperto oggi nel cortile della pieve del Bagnoro, l’antica chiesa alle porte di Arezzo, devastata dall’alluvione di sabato scorso quando il Maltempo ha causato anche una vittima. I lavori per il ripristino della chiesa saranno lunghi e complessi: l’acqua ha raggiunto quasi la metà dell’edificio. L’arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana ha celebrato stamani la messa e ha sottolineato l’impegno ...

Maltempo nelle Filippine : 3 traghetti capovolti - 25 morti : Le violente piogge monsoniche che stanno colpendo le Filippine hanno causato ieri il naufragio di 3 traghetti di collegamento tra le isole nella parte centrale dell’arcipelago, causando le morte di 25 persone. La polizia locale ha reso noto che almeno 55 passeggeri sono stati tratti in salvo, mentre 6 persone mancano all’appello. Delle 3 imbarcazioni che si sono capovolte solo una non trasportava passeggeri. L'articolo Maltempo nelle ...

Maltempo : forti temporali anche nelle Marche - fra Pesaro e Ancona : L'intenso ed esteso fronte temporalesco che ha attraversato oggi il Nord Italia e ha colpito nel pomeriggio l'Emilia Romagna con tantissimi danni, ha raggiunto anche le Marche. La perturbazione,...

Maltempo : forti temporali anche nel nelle Marche - fra Pesaro e Ancona : L'intenso ed esteso fronte temporalesco che ha attraversato oggi il Nord Italia e ha colpito nel pomeriggio l'Emilia Romagna con tantissimi danni, ha raggiunto anche le Marche. La perturbazione,...

Maltempo Brasile : emesso stato di allerta pioggia nel Nord : L’Agenzia per le acque e il clima dello stato brasiliano di Pernambuco (Apac) ha emesso un’allerta pioggia, da moderata a intensa, nella Grande Recife e nelle zone della Mata del Nord e del Sud. Il Maltempo aveva già causato svariati problemi nei giorni scorsi: il 24 luglio, 12 persone erano morte a causa di frane provocate dalle piogge. Cinque vittime sono state trovate ad Abreu e Lima, quattro ad Olinda e tre nella capitale, ...

Maltempo - 02 Agosto da incubo : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - tromba d’aria a Treviso [FOTO e VIDEO LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Maltempo estremo al Nord : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - tromba d’aria a Treviso [LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...