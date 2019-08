Incidente a Palermo | con la moto contro il guardrail | Giulio muore a 18 anni

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto , ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti . Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico , con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.

Incidente mortale a Palermo - muore un motociclista di 55 anni : Un Incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Palermo. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni palermitano. Ancora sangue sulle strade del capoluogo. Lo scontro in cui è morto l’uomo è avvenuto in via Selinunte, all’angolo con via Piazzi, nei pressi di via Dante. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il motociclista, in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato ...